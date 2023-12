Les Cahiers de la BD Hors-série : Gaston Lagaffe. La véritable histoire d'un anti-héros

Au moment où Gaston Lagaffe ressort de son placard (ou de sa grotte à courrier en retard), Les Cahiers de la BD décryptent tout ce qui fait de cet employé de bureau gaffeur et paresseux un antihéros parfait. Depuis son apparition impromptue dans la rédaction de Spirou et sa participation aux aventures du petit groom jusqu'à ses engagements écologiques, sinon amoureux, un numéro exceptionnel et exclusif qui analyse également tout l'art graphique et narratif de Franquin, notamment son sens bien particulier du comique de répétition et de l'humour noir.