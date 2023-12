Dino Park Tome 1 . Dont un calendrier offert

Découvrez les dinosaures dans une BD à grand spectacle ! Les paléontologues en rêvaient, le professeur Falcarius l'a fait : les dinosaures sont de retour sur Terre et vous donnent rendez-vous au Dino Park, un parc animalier qui vous réserve des surprises colossales. Comment soigner un Brachiosaure grippé de 50 tonnes ? Pourquoi tous les raptors ont-ils des plumes ? Comment éviter que les visiteurs ne servent d'amuse-bouche au T. rex ? Ce spin-off des Dinosaures en BD truffé de clins d'oeil en tout genre vous fera découvrir de près la vie des dinosaures... Mais attention à vous, pas trop près ! Inclus : des fiches signalétiques des dinosaures et six pages de dossier paléontologique.