Star Wars - Hidden Empire

Les plans de Qi'ra sont prêts à être mis à exécution. L'Aube Ecarlate et leurs alliés peuvent enfin passer à la phase finale : affronter les Sith et délivrer la Galaxie de leur emprise. Mais même les stratagèmes les mieux élaborés peuvent s'effondrer face à l'immense puissance de l'Empereur et de Dark Vador. Fin de la trilogie autour de Qi'ra (l'ex de Han Solo incarnée par Emilia Clarke à l'écran) après les récits War of the Bounty Hunters et Crimson Reign. Dans cet album signé par Charles Soule (L'Ascension de Kylo Ren, Dark Vador - Le Seigneur Noir des Sith), on retrouve également l'héroïne des comics Doctor Aphra ou les Chevaliers de Ren (vus dans la trilogie la plus récente).