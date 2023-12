Depuis toujours, urbanistes et architectes se sont préoccupés des rapports entre habitat et transport pour répondre aux besoins et attentes des ménages. Mais qu'advient-il de ces attentes et besoins quand on déplace son attention sur l'espace domestique et les pratiques de mobilités, la manière dont ils co-évoluent ? Un changement de focal auquel nous incitent le contexte de crises sociale (exprimée par la France des ronds-points), sanitaire (liée à la Covid-19) et environnementale (le changement climatique), et la perspective de transitions écologique, énergétique et numérique. C'est du moins le parti pris de cet ouvrage issu du colloque "Loger mobiles. Le logement au défi des mobilités " qui s'est déroulé du 10 au 16 juin 2022 au Centre culturel international de Cerisy (CCIC), en croisant les expertises de chercheurs et de professionnels des secteurs du logement ou des mobilités.