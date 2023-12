Codex Anomalia. Psyché et matière : un nouveau modèle

Peut-on percevoir l'avenir ? Est-il possible d'avoir une action directe sur la matière par la pensée ? La télépathie a-t-elle un fondement de vérité ? Codex Anomalia propose une synthèse des travaux concernant ces interactions entre la conscience et son environnement - appelées "psi" - qui transcendent les lois habituelles de la matière. Ces anomalies au sein des paradigmes scientifiques dominants deviennent en effet compréhensibles grâce aux progrès contemporains de la psychologie, des neurosciences et de la physique. Après avoir présenté les aspects historiques et épistémologiques associés au psi, Thomas Rabeyron, l'un des spécialistes français de ce domaine et chercheur à l'unité Koestler de l'université Edimbourg, propose une synthèse de nos connaissances actuelles. Cela le conduit à présenter un modèle original fondé sur six postulats théoriques à partir de ses travaux expérimentaux et de sa pratique en tant que psychologue clinicien spécialisé dans le champ des expériences exceptionnelles. A l'image des Codex de Léonard de Vinci, Codex Anomalia apparaît ainsi comme une exploration particulièrement originale et audacieuse aux frontières de nos connaissances qui remet en cause les relations habituellement admises entre la conscience, l'espace et le temps. Cet ouvrage ouvre ainsi des perspectives révolutionnaires concernant aussi bien notre relation à nous-mêmes qu'au monde qui nous entoure.