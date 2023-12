Revue de Métaphysique et de Morale N° 4, novembre-décembre 2023 : Varia

Comment analyse-t-on le travail, ses déterminants et ses conséquences psychologiques ? Comment améliorer les situations de travail ? Quels sont les apports de la psychologie du travail à la promotion de la santé? A quels enjeux contemporains est confrontée la psychologie du travail ? A travers 10 fiches synthétiques, ce livre étudie les objectifs, objets et spécificités de la psychologie du travail et des organisations : une brève histoire de la psychologie du travail, ses liens avec l'ergonomie, l'organisation du travail, la société, les ressources humaines, la santé au travail... Il s'attache aussi aux formations, métiers et débouchés de la psychologie du travail et plus largement aux évolutions du monde du travail : télétravail, ubérisation... Une véritable boîte à outils destinée aux psychologues, étudiants en psychologie, et à toute personne désireuse de découvrir et d'approfondir ce champ de la psychologie. Un livre au coeur des questions contemporaines sur la place et le rôle du travail