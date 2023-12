Revue Française de Psychanalyse Tome 87 N° 5, 2023 : Numéro du congrès annuel de Société psychanalytique de Paris

Amer, doux ou fort ! Voilà comment neuf français sur dix caractérisent le goût du café. Quel contraste avec les centaines d'arômes que peut exprimer une – bonne – tasse de café. Alors, à chacun sa perception. Vraiment ? Quelle image mentale avons-nous réellement du goût " café " ? Est-ce un goût délicat, une sensation sucrée et délicieusement persistante en bouche, différente à chaque tasse ? Une boisson chaude et puissante, aux atouts stimulants mais à légère permanence brûlée et amère ? L'offre quasi hégémonique des cafés industriels nous ferme les portes, dès le plus jeune âge, de l'éveil délicat des sens et de l'appréciation joyeuse du goût véritable d'une bonne tasse de café. A tel point que nous ne sommes même plus capables, malgré notre plaisir à le consommer, de reconnaître le bon grain de l'ivraie (ou le bon du mauvais). Cet ouvrage a pour objectif de mettre à jour ce qu'est un café de qualité, les étapes nécessaires à son existence et ses signes distinctifs, d'un point de vue théorique et sensoriel, afin d'être en mesure, enfin, d'apprécier toutes les nuances du bon. Comprendre pour mieux goûter. Finalement, se défaire des idées reçues, et profiter pleinement des plaisirs que procure la dégustation d'un café de spécialité