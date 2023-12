Île Maurice et Rodrigues

Les Guides Evasion vous font voyager autrement tout en vous emmenant hors des sentiers battus ! Grâce à lui, vous trouverez : - Une première partie pratique pour préparer son voyage : tous les incontournables, des idées de visites et d'activités pour tous les goûts, des suggestions de circuits cartographiés selon la durée du séjour. - Région par région, la visite des sites, les plus belles plages, des idées de pauses et les balades secrètes et les visites coup de coeur de notre auteur. - Des adresses testées et sélectionnées par notre auteur : hôtels, restaurants, bars, clubs de plongée - Un guide clair et complet avec de nombreuses cartes et photos et toutes nos suggestions pour profiter de votre séjour ! selon données internes