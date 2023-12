Daredevil Tome 2 : A chacun son dû

Enfin sorti de prison et débarrassé de la menace sur son identité secrète, Matt Murdock pense avoir remis sa vie en ordre, mais voici qu'un nouvel adversaire vient le menacer en lâchant sur lui le Gladiateur et Mister Fear. Daredevil doit mener la bataille sur deux fronts : au tribunal et sur les toits de Hell's Kitchen. Ed Brubaker a réussi l'exploit de reprendre le flambeau de Brian Michael Bendis, alors qu'il avait mis Matt Murdock en prison et dévoilé son identité secrète ! Brubaker tisse à présent ses propres sagas, tout en se servant des histoires imaginées par Bendis avant lui.