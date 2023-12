La veuve au bouquet

Paris, 1739. Pierre-Jean est un jeune ramoneur plutôt réactif et intelligent. Alors qu'une série de meurtres très spéciaux est perpétrée - les victimes sont toutes retrouvées avec un bouquet de fleurs à leur côté - il décide de mettre son intelligence à profit pour dénouer l'affaire. Il ne sait pas encore que cela va l'amener non seulement à résoudre d'autres crimes, mais surtout à approcher les frontières du réel, à côtoyer divinités nordiques et autres créatures hors normes et à prendre connaissance des êtres mythiques qui se mêlent parfois à nous, pour le bien comme pour le mal...