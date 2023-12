Hérisson triste

Un petit hérisson n'arrive pas à se faire des amis à cause des piquants qui le recouvrent. Un jour, pourtant, tout va changer. A travers cette histoire touchante, Alla Hrelia parle de la peur qui nous isole et de l'amitié qui réchauffe notre coeur. Un beau livre célébrant l'unicité, la bienveillance et l'amitié !