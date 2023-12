La Distance de Planck est l'histoire de Lucien Krystkowiak. Surprotégé par des parents aussi aimants que stricts, qui oublièrent de lui inculquer l'un des piliers fondamentaux d'une éducation réussie : la confiance, Lucien se construira tout seul, au fil d'expériences personnelles et professionnelles mouvementées parfois tragiques, de Rio de Janeiro à Lyon, en passant par Lille. Marqué au lycée par un cours de physique quantique, il aura néanmoins comme repère dans les tempêtes la fameuse " Distance de Planck ", plus petite distance mesurable par l'être humain, au-delà de laquelle nous basculons dans l'univers quantique. La vie tumultueuse de notre héros trouvera ainsi une correspondance inattendue avec les mystères de l'univers et de l'infiniment petit. Un beau roman rythmé par des rebondissements aussi surprenants qu'inattendus !