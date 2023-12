Prométhée Tome 24 : Invasion finale

Quel rôle peut jouer le sous-marin USS Scorpion au coeur de la terrible invasion alien ? Un sacrifice sur un lieu sacré du Pérou il y a plus de 10000 ans pourrait-il stopper cette attaque ? Quel message pour l'Humanité contiennent les 716 disques découverts près du Tibet ? Un fascinant récit prolongeant et approfondissant l'une des plus ambitieuses séries fantastiques jamais produites.