XVIIe siècle N° 301, 2023 : Varia

Aude Volpilhac – Approches écologiques du xviie siècle : présentation Aliènor Bertrand – Regards anthropologiques et métaphysiques croisés sur l'histoire de l'ontologie végétale : l'exemple de l'opposition de Jean-Baptiste de la Quintinie aux conceptions cartésiennes de la croissance des plantes Sylvain Hilaire – Port-Royal au prisme de l'écologie et de l'histoire environnementale. Entre jansénisme, primitivisme et naturalisme augustinien Gregory Quenet – De quel xviie siècle l'histoire environnementale est-elle faite ? Isabelle Trivisani-Moreau – La mobilité comme méthode d'attention : approche écopoétique de quelques textes viatiques du xviie siècle Nicolas Corréard – Des automates vivants ? La controverse de l'instinct (1630-1660) Justine de Reyniès – De l'expressivité des éléments naturels : le Cours de peinture par principes de Roger de Piles (1708) Marine Bedon, Du rôle de l'Ethique dans l'engagement environnementaliste : Spinoza et l'Ecosophie T d'Arne Naess