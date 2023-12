Le Prince alchimiste Tome 4

Un isekai dans un monde de fantasy où les connaissances modernes s'allient avec l'alchimie pour transformer un petit pays pauvre et précaire en une grande et puissante nation ! Accepterais-tu que je devienne ta petite amie ? Il va y avoir de l'amour dans l'air ! Hiro s'est réincarné dans le corps du troisième prince d'un petit pays fragile. Très vite, il apprend l'alchimie, une science universelle interdite depuis longtemps, et l'utilise sans plus tarder afin de reconstruire le pays. Il obtient la coopération de ses frères, mais, entre la construction d'un tunnel jusqu'à la mer et la fabrication d'un nouvel équipement pour Hibana, le jeune prince se retrouve vite débordé... C'est alors que Hibana lui demande soudainement s'il veut bien qu'elle devienne sa petite amie. De plus, une autre jeune fille venue aider Hiro entre en scène !! Le jeune prince aurait-il la cote ?