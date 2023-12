Destiny of X Tome 23

Bishop à l'honneur ! Pour protéger Krakoa, le policier du futur forme une nouvelle génération de X-Men. Mais les dangers n'attendront pas qu'ils aient leur diplôme ! Bienvenue aux nouveaux Nouveaux Mutants : Félina et Karma s'élancent aux côtés de jeunes recrues... puissent-elles survivre à l'expérience ! Captain Britain vit de nouvelles aventures et la nouvelle équipe X-Force doit affronter une menace venue du futur. Encore deux nouvelles séries ce mois-ci : War College donne le beau rôle à Bishop et Lethal Legion propose une nouvelle version des Nouveaux Mutants. Regardez droit devant vous. Ce que vous voyez ? Le gigantesque crossover Fall of X qui arrive courant du premier semestre 2024 !