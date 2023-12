Destiny of X Tome 22

Diablo est aux mains d'Orchis et Légion est prêt à tout pour le libérer... même à affronter Nemrod ! Une aventure qui va laisser des traces. Une nouvelle ère commence pour Betsy Braddock, alias Captain Britain. Conclusion de l'affrontement entre les Broods (mystérieusement devenus fous) et les X-Men. Face à d'innombrables doubles de lui-même, Wolverine est-il toujours le meilleur dans sa partie ? Et Colossus et Laura Kinney rejoignent X-Force ! Du sang neuf dans les pages de DESTINY OF X ! Captain Britain est l'héroïne d'une nouvelle série, dans la continuité d'Excalibur, tandis qu'un épisode one-shot essentiel pose les bases de Fall of X, qui occupera les mutants dans le courant du premier semestre 2024.