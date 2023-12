Star Wars Légendes Tome 2 : La Nouvelle République

Wedge Antilles et son escadron sont les héros de la Bataille d'Endor. Ils protègent depuis cette victoire, la Nouvelle République sous le nom d'Escadron Rogue ! Et avec les vestiges de l'Empire en quête de vengeance, l'escadron de X-wings n'est jamais en manque d'action ! Les comics Star Wars publiés dans les années 90 et jusqu'en 2014 par Dark Horse sont recueillis dans les volumes de l'EPIC COLLECTION au sein de neuf "ères" . "La Nouvelle République" est la période qui fait directement suite au film Star Wars : Le Retour du Jedi. Les tomes 2 et 3 forment une longue saga complète consacrée à Wedge Antilles et l'Escadron Rogue.