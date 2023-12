Kina & Yuk : renards de la banquise - Le roman du film

Kina et Yuk, un couple de renards polaires, s'apprêtent à devenir parents pour la première fois. Mais la fonte des glaces les sépare et les entraîne chacun vers de terribles aventures. Parviendront-ils à se retrouver à temps pour enfin fonder leur famille ? Un conte animalier émouvant, dans les splendides paysages du Grand Nord. La collection Boussole Cycle 3 propose : - des livres richement illustrés qui invitent les enfants de CM1-CM2 à devenir des lecteurs confirmés ; - des textes de qualité pour transmettre le plaisir de lire et construire une culture littéraire et artistique ; - un catalogue composé d'oeuvres patrimoniales et de littérature jeunesse contemporaine ; - dans chaque ouvrage un dossier de lecture et des ouvertures culturelles pour prolonger le plaisir de la lecture.