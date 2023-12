PHP et MySQL : Cours et Exercices corrigés - Maîtrisez le développement d'une application web collab. Maîtrisez le développement d'une application web collaborative (2e édition)

Ce livre s'adresse aux concepteurs et développeurs qui souhaitent utiliser PHP et MySQL pour maîtriser le développement d'applications web dynamiques et interactives. Il est organisé en deux parties, correspondant à deux livres existants : le premier issu de la collection de livres de référence Ressources Informatiques, le second issu de la collection de livres TP Informatiques. Ainsi, la première partie couvre les notions fondamentales d'un point de vue théorique et la seconde partie propose au lecteur de nombreux exercices ainsi qu'un ensemble de Travaux Pratiques complets avec leurs corrigés détaillés. 1ère partie : PHP 8 - Développez un site web dynamique et interactif Après une présentation des principes de base du langage, cette partie du livre se focalise sur les besoins spécifiques du développement de sites dynamiques et interactifs et s'attache à apporter des réponses précises et complètes aux problématiques habituelles. 2ième partie : PHP et MySQL - Entraînez-vous à développer une application collaborative des QCM - des travaux pratiques et leurs corrigés - des heures de mise en pratique. Les nombreux Travaux Pratiques permettent au lecteur de concevoir et développer étape par étape une application collaborative associée à une base de données MySQL.