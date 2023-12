Systèmes de Management de la Continuité d’Activité - Meilleures pratiques et mise en œuvre de la nor. Meilleures pratiques et mise en œuvre de la norme ISO 22301

La résilience organisationnelle est devenue une préoccupation essentielle pour toutes les entreprises, indépendamment de leur taille ou de leur envergure, car elles font face à des défis de plus en plus complexes. Les cyberattaques se multiplient dans tous les secteurs et la pandémie récente a montré à quel point une crise peut impacter tous les aspects de la société. Dans ce contexte, le Système de Management de la Continuité d'Activité (SMCA), sujet au coeur de cet ouvrage, est une solution de choix pour mieux se préparer à de futures épreuves. Cet ouvrage propose de retracer les grandes étapes qui ont conduit à la création du SMCA, tout en assimilant les définitions essentielles pour bien appréhender le contexte actuel. L'auteur explique de manière accessible les normes et réglementations mondiales et nationales qui jouent un rôle essentiel dans la mise en place d'un SMCA efficace. L'ouvrage explore ensuite les méthodes les plus performantes pour définir, concevoir et mettre en oeuvre un SMCA. La méthode SMCA de Resilient Shield Consulting, qui se conforme aux meilleures pratiques, notamment celles de l'ISO 22301, est particulièrement détaillée. Cette méthode couvre l'ensemble du cycle de vie de la gestion de la continuité d'activité, allant de la conception du SMCA à la rédaction de la politique de continuité, en passant par les dispositions pour assurer l'engagement de la direction et du leadership. Le Bilan d'Impact sur l'Activité (BIA) est un élément central de la méthode, minutieusement détaillé dans cet ouvrage. De même, l'Analyse des Risques est étudiée en détail, permettant ainsi de répondre aux différents scénarios de crise en concevant des stratégies appropriées. L'ouvrage devient ensuite une mine d'informations pratiques sur les plans de continuité d'activité (PCA) qui formalisent ces stratégies. Il couvre en détail les principales variantes, telles que le plan de continuité du Système d'Information et le Plan de gestion des incidents et des crises, tout en les illustrant avec des exemples concrets. Enfin, pour garantir l'efficacité du SMCA, des méthodes indispensables telles que les exercices, les audits, la formation et le maintien en conditions opérationnelles sont explorées en profondeur.