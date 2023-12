Je ne suis pas fragile, je vaincrais des torrents. Je suis juste malhabile, un peu gauche par moments. Ce que je ne contrôle, c'est le temps qui m'emporte, Les tempêtes impromptues que le mal transporte. Je voudrais vivre libre et sans ressentiments. J'aime la solitude et le silence apaisant. Je me trompe parfois, je m'égare souvent. J'écoute trop fréquemment ce que me dit le vent. Le vent est un menteur, qui se croit tout puissant. Je serai plus prudente, et ce, dès maintenant. Demain, je partirai vers d'autres horizons. J'écouterai mon coeur et mes sentiments. Je tairai mon esprit, je tairai ma raison. La raison a raison d'un esprit aérien. Et le mien s'envole à la moindre occasion. Ni l'un ni l'autre n'aura le mot de la fin. Je laisserai mon coeur me dicter mon destin.