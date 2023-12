Etudes philosophiques 2023, n.4. Dante et la philosophie

Comment mieux soigner les patientes et les patients somatiques ? Tel est le thème de cet ouvrage destiné aux médecins et aux thérapeutes pour leur permettre de mieux comprendre les relations entre le corps et l'esprit grâce à une nouvelle approche théorique et clinique : la psychosomatique intégrative. Cette approche allie psychologie, psychanalyse, neurosciences et médecine pour une réponse complète, plus adaptée au patient. Elle a été développée au cours des 30 dernières années à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le cadre d'une consultation de psychosomatique ouverte à tous les services de l'hôpital. A travers l'étude des modèles neuropsychosomatiques, neuropsychanalytiques, du rôle du masochisme dans les processus de somatisation, du narcissisme, de la sexualité féminine... l'auteur présente les différents cadres d'intervention et dispositifs à intégrer à sa clinique en vue de l'accompagnement du patient