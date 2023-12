Le monde de la Bible N° 247, décembre 2023

LE GRAND DOSSIER : La Jérusalem des chrétiens Dans ce dossier Le Monde de la Bible invite le lecteur à (re)découvrir la Jérusalem des chrétiens. Tout commence par l'évocation de la ville dans les quatre évangiles et les derniers pas de Jésus à la veille de sa mise au tombeau, selon les textes et les dernières données archéologiques. Puis se succèdent les différentes périodes d'occupation chrétienne de la cité sainte : des premières synagogues judéo-chrétiennes au retour des grands pèlerinages et le développement de l'archéologique biblique au tournant des XIXe et XXe siècles. Au cours de cette longue histoire, nous découvrirons les heures glorieuses et douloureuses des chrétiens sous les dominations de Byzance, des Omeyyades, des Francs et des Ottomans. Enfin, nous sillonnerons la Jérusalem actuelle à la rencontre des différentes communautés, de leurs particularismes et de leurs trésors, plus ou moins cachés, qui donnent à la ville les couleurs et la richesse d'un christianisme universel.