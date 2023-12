Bijoy Jain / Studio Mumbai, Le souffle de l'architecte

De décembre 2023 à avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain invite l'architecte indien Bijoy Jain, fondateur du Studio Mumbai, à créer une grande exposition offrant un espace de rêverie et de contemplation en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel. Explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, cette création de Bijoy Jain pour la Fondation Cartier traduit une pensée considérant le temps et le mouvement comme pierres angulaires de toute construction. L'architecture de Bijoy Jain est ancrée dans l'eau, l'air, et la lumière et s'élabore au rythme du souffle, de la respiration. Ses créations sont le reflet de la relation indissociable qui unit l'Homme avec la Nature et des interconnections intuitives et sensorielles entre les êtres humains. Pour cette exposition, l'architecte convie également la peintre chinoise Hu Liu et la céramiste turque Alev Ebüzziya Siesbye. Accordant la même importance à la maîtrise rituelle du geste, au processus méditatif et au dialogue avec la matière, tous trois partagent la même éthique et sensibilité. A cette occasion, la Fondation Cartier pub