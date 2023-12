Rokudenashi Blues Tome 10

Le duel entre Maeda et Onizuka bat son plein. Les deux garçons se rendent coup pour coup : plus qu'un simple combat, c'est Kichijôji et Shibuya qui s'affrontent à travers ce face-à-face. L'issue est proche mais elle demeure incertaine... La rentrée scolaire se profile par ailleurs à l'horizon, avec son lot de départs et d'arrivées. Parmi les élèves de seconde, des visages connus font leur retour tandis que quelques nouveaux semblent déjà vouloir en découdre avec Maeda...