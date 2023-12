Revit 2024 - Conception de bâtiment. Conception de bâtiment

Ce livre sur Revit 2024 est destiné à tous ceux qui désirent exploiter au mieux l'un des logiciels de conception 3D le plus avancé du moment. Toutes les fonctions sont abordées, de la modélisation simple de bâtiment au développement de macros, en passant par la conception de familles complexes. Chaque commande est détaillée et chaque concept expliqué. Pierre angulaire du processus BIM, Revit est un logiciel aussi puissant que complexe qui permet de créer la géométrie du bâtiment et de produire sa documentation, mais aussi de simuler son comportement futur (thermique, résistance des matériaux...). Le livre commence par la description des composants principaux de l'interface et des concepts sur lesquels le logiciel est construit ; les différents outils de modélisation des murs, portes, fenêtres, sols, toits, éléments de structure, éléments MEP... sont ensuite expliqués. Les chapitres suivants abordent les outils de modification et d'annotation puis le principe des familles et des paramètres qui sont des composants essentiels de Revit. Les outils servant à produire la documentation sont ensuite présentés : nomenclatures, feuilles mais aussi rendu d'images réaliste et visite virtuelle. Le travail en équipe, l'échange de données avec d'autres systèmes de CAO et la conception de sites sont également au programme. Pour finir, l'ouvrage vous explique comment personnaliser Revit et vous serez initié à l'utilisation de Dynamo, l'environnement de développement visuel ainsi qu'au développement de macros qui vous permettront d'obtenir une productivité maximale.