DAEU options A et B. Tout en un

Le DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires) donne les mêmes droits que le baccalauréat, notamment en termes d'accès aux études supérieures. Le DAEU est destiné aux personnes ayant interrompu leurs études sans avoir le baccalauréat et qui veulent : - reprendre des études supérieures (notamment à l'université) dans une perspective de promotion ou de retour à l'emploi. - acquérir un diplôme leur permettant de passer des concours administratifs requérant le baccalauréat. - obtenir un diplôme attestant de leur niveau de culture générale. Le DAEU propose deux options (Option A : littéraire, Option B : scientifique) comportant chacune au minimum 4 matières (2 obligatoires et 2 optionnelles) correspondant au minimum à 225 heures d'enseignement en université. Cet ouvrage prépare aux épreuves obligatoires de l'examen du DAEU (Options A et B). Il propose : - Une méthodologie pas à pas. - Des fiches de cours synthétiques. - Des exercices d'entraînement corrigés. - Un sujet d'examen pour s'entraîner à l'examen du DAEU.