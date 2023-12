Celui qu'honore cet ouvrage intitulé Le droit au service de l'humanité - Mélanges en l'honneur de Michel Hottelier n'est pas un "constitutionnaliste de salon" ou un "droit-de-l'hommiste" . Certes, il est l'un des auteurs du précis de droit constitutionnel suisse que les étudiants, chercheuses, magistrats, avocates et autres praticiens sont nombreux à utiliser, parfois quotidiennement. Mais il fut aussi membre de la constituante genevoise (2008-2012) et put ainsi vivre et contribuer à la naissance d'une constitution cantonale moderne. Ses conseils voire sa participation active à la défense judiciaire des droits humains ont aussi marqué plusieurs affaires, notamment lors de procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme. La publication de ce livre, fruit de la collaboration et du grand engagement de nombreuses personnes, contient trente-sept contributions sur des thèmes chers à Michel Hottelier.