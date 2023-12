Le marketing expérientiel et sensoriel en point de vente

Face à l'arrivée du e-commerce, les entreprises de la grande distribution doivent mettre en place de nombreuses stratégies pour attirer et fidéliser les clients. Le marketing sensoriel et expérientiel est un outil clé dans cette recherche de la satisfaction client. L'enjeu de cet essai est justement d'identifier les actions et les problématiques rencontrées par une enseigne afin de pouvoir maintenir son positionnement sur ce marché concurrentiel.