La société de législation comparée. Etudes sur 150 ans d’histoire

Fondée en 1869, la Société de législation comparée est aujourd'hui la plus ancienne organisation comparatiste au Monde attachée aux questions juridiques. Elle a été à la fois le milieu d'éclosion de juristes prestigieux, le cadre d'expression d'une doctrine influente et un vecteur puissant de diffusion de la science juridique française à l'étranger. Le présent ouvrage, composé dans le sillage des cent cinquante ans de la Société de législation comparée, s'efforce de mettre en lumière l'histoire, l'oeuvre et l'esprit toujours fécond de cette figure savante.