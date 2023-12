Jude Fontaine Tome 2 : Amoncellement de cadavres

L'autrice best-seller du New York Times nous offre ici la suite glaçante de Passé trouble, qui a remporté le Thriller Award. Quelques mois après avoir découvert le responsable de son propre enlèvement, l'inspectrice Jude Fontaine gère le passé de la seule façon qu'elle connaît : en l'explorant de fond en comble. Mais une nouvelle série de massacres de plus en plus fréquents devient sa dernière lubie à la Criminelle. Au début, Jude et son partenaire, l'inspecteur Uriah Ashby, ne voient aucun schéma dans les méthodes, les scènes de crime ou les victimes apparemment aléatoires, jusqu'à ce qu'un professeur de mathématiques brillant, mais obsessionnel, les contacte. Il pense que le prochain coup de ce fou furieux n'est pas imprévisible ; en fait, tout ferait partie d'une énigme numérique séquentielle et ingénieuse. Sa théorie se vérifie. Le nombre de morts augmente. Mais, lorsque la dernière victime est retrouvée dans l'appartement de Jude, l'enquête prend une tournure personnelle qui mettra à l'épreuve la santé mentale déjà fragile de cette dernière. Pour ce qu'elle en sait, son compte est peut-être bon. #Thriller #TueurEnSérie #Profiler #Enigme