Aphantasia. Intégrale

Dans une société asservie par les non-morts, Isaak fait partie des rares fugitifs n'ayant jamais subi le joug des vampires. Un exploit remarquable, certes, mais pas éternel. Piégé par la Milice, Isaak n'a d'autre choix que d'accepter le marché suicidaire qu'un mystérieux inconnu lui propose s'il veut espérer sauver la vie de ses proches : faire tomber Aldéric Melfort, un puissant ancien dont la lignée étend son influence à travers le monde entier. Mais s'il est clair qu'Aldéric est un être redoutable à l'appétit aussi mortel que ses congénères, il est aussi de ceux dont l'intelligence et le contrôle charment et fascinent. Entre eux, l'attirance est aussi incongrue que volatile et dangereuse, car Aldéric n'est pas la seule menace qui rôde autour du manoir. Arraché à sa forêt natale, Isaak pourrait en avoir rapporté plus qu'un féroce instinct de liberté.