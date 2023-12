Cerza, une belle histoire familiale normande

En 1986, Patrick et Thierry Jardin auraient pu succéder au père qui ne rêvait que de leur céder son entreprise de porte-bouteilles métalliques à Pont d'Ouilly (14), à la seconde place du marché français. Mais les deux frères n'avaient pas la fibre industrielle et préférèrent se lancer dans leur propre aventure. Et quelle aventure ! Passionnés de la faune sauvage, ils décidèrent de créer un zoo, de leurs propres mains, avec peu de sous et sans connaissance du milieu. Fort de 1500 animaux et 125 espèces, le Cerza , parc animalier de 80 hectares près de Lisieux, est aujourd'hui le plus grand de Normandie, l'un des dix premiers français. Thierry Jardin a aussi créé Biotropica à Val de Reuil (76), tandis que Patrick a réalisé le premier parc européen des félins à Lumigny-Nesles-les Ormeaux (77). C'est cette belle histoire de la nature vivante que raconte Claude Ollivier.