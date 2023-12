Paysômes. Regard d'une femme - ex-paysanne - sur des hommes ayant choisi la Terre bretonne

Paysômes, un (beau) livre de vulgarisation agricole. Après avoir été paysanne 10 ans, l'envie de témoigner et de raconter les métiers de la Terre s'est imposée à Johanne Gicquel. Après Paysâmes, qui met en lumière des femmes (souvent invisibilisées, et a fortiori dans les métiers agricoles), l'autrice s'est attelé au sujet masculin. Une femme rencontre et raconte des paysans, des agriculteurs. Rencontre autour du métier pour dire les engagements, les joies, les peines. Dire l'exigence de ces métiers. Dire le besoin de soutien, aussi, alors que les défis climatiques, environnementaux, sont prégnants. Livre en 3 parties. Mes origines agricoles de l'autrice Rencontres (15 hommes - 9 reportage photo) Complémenterre ou 70 ans d'une certaine histoire agricole bretonne. L'ambition ? Donner à réfléchir