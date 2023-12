Enfin André Breton vint en Haïti et la liberté se mit debout. Le surréalisme face au fascisme

En décembre 1945, André Breton a été invité à Port-au-Prince par Pierre Mabille, attaché culturel de la France libre. Ses conférences et interviews seront radiodiffusées dans tout le pays. André Breton y affirme avec force le rôle de la poésie dans la défense et la consolidation de la liberté. Le journal La Ruche publia un numéro spécial d'hommage au grand surréaliste, reproduisant son discours, à son arrivée, au Club Savoy. La jeunesse haïtienne s'enflamma, une insurrection s'ensuivit qui entraîna la chute du président Lescot. Ainsi André Breton a-t-il été le déclencheur de l'incendie dans un pays prêt à s'enflammer. L'auteur consacre la partie introductive aux poètes surréalistes - poètes debout, poètes casqués - qui pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale se sont engagés physiquement et ont mis la poésie au service de la résistance à l'oppression et au fascisme. La dernière partie est consacrée à cette poignée de jeunes haïtiens qui trouveront la force nécessaire pour lutter contre le Fascisme mystique du Dr François Duvalier puisant leur détermination dans l'école du surréalisme.