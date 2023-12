De poussière et d'amertume

Lorsque, il y a quelques années, Matthieu Lefèvre a souscrit deux contrats d'assurance décès au bénéfice de sa femme Virginie, il n'a pas jugé utile de lui en faire part. Un détail, certes, mais un détail qui va bouleverser la vie de cet homme. Sa vie et... sa mort. Comme le dira, bien plus tard, Jack Laliberté, vieux témoin de ces événements : "Vous êtes jeune, c'est vrai, mais, face à la mort, il faut vous décontracter. Il faut toujours prendre une profonde inspiration et souffler longuement face aux choses ou aux événements sur lesquels nous n'avons aucune prise ou auxquels nous ne comprenons rien. Les deux étant d'ailleurs très liés. ". . Une leçon à retenir, sans aucun doute.