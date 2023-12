Surprise à la maternité ; Le baiser d'une sage-femme

Pour Noël, les sages-femmes de Carey Cove vous offrent du bonheur jour et nuit ! Série "Sages-femmes de Carey Cove" - Tomes 3 & 4 Surprise à la maternité, Ann McIntosh Un bébé abandonné devant la maternité de Carey Cove ? Aussitôt se réveille l'instinct protecteur de Nya, sage-femme de métier, et du Dr Theo Turner. Collègues et amis, tous deux décident de prendre soin de la petite fille ensemble. Une mission qui les rapproche davantage encore, tout en leur permettant de se découvrir sous un jour nouveau et dangereusement passionné... Le baiser d'une sage-femme, Rachel Dove En donnant naissance à sa petite Violet, la sage-femme Marnie voit tous les voeux qu'elle a faits enfin exaucés. Tous, sauf un. Maman célibataire, elle rêve encore d'offrir un père à sa fille ! Aussi, le jour où elle fait la rencontre d'Ash Ellerington, l'homme exceptionnel qui la remplace à la clinique durant son congé maternité, se prend-elle à espérer qu'il puisse être celui qui manque à sa vie...