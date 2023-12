Gentlemind Intégrale, Tomes 1 et 2 . Edition de luxe

New-York, 1940. Navit, une jeune artiste désargentée, hérite d'un journal de charme quelque peu désuet : 'Gentlemind'. Combative, intelligente et audacieuse, elle s'improvise patronne de presse et se lance le défi insensé d'en faire un magazine moderne. Hantée par le souvenir de son amant disparu sur le front en Europe, elle doit affronter la réalité d'une société américaine en plein âge d'or mais résolument machiste... Une intégrale "luxe" qui comprend une couverture inédite et un cahier graphique de 16 pages.