Supplément à l'arche de Noë

" Je ne trouve pas du tout scandaleux cette tendance à enrichir une faune qui est la vivante preuve de la frivolité du Créateur. " Ces mots de Julio Cortázar, Jacques Damade les a faits siens. Mêlant érudition sensible et étonnement amusé devant l'inventif foisonnement qui peuple la Terre, il a conçu une embarcation où sont invités à se mêler animaux réels et bêtes chimériques. Cette équipée est aussi l'occasion de faire la connaissance de naturalistes en tout genre, qu'ils soient en herbe ou chevronnés, coutumiers de rencontres improbables et de découvertes déconcertantes.