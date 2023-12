Et les lys refleuriront

Bretagne, 1793. Le chevalier Amateur de Boishardy, lieutenant au Royal Marine, revient sur ses terres de Penthièvre. Considéré par erreur comme émigré, il vient d'être privé de ses biens, mis sous séquestre. La Révolution, qui avait pimenté sa vie militaire, devient oppressante et injuste. A l'exemple des soulèvements de Vendée, les chouans bretons se mobilisent face à la conscription obligatoire pour former à leur tour une " Armée catholique et Royale ". Il leur faut des chefs : entre Saint-Brieuc, Bréhand et Moncontour, ce chef sera Boishardy ! Intrépide, le chef chouan déroute ses adversaires et gagne le surnom " Sorcier ". Fougueux, il séduit le coeur de la belle Joséphine de Kercadio. Intelligent, il cherche à pacifier les Côtes-du-Nord avec son adversaire le général républicain Humbert.