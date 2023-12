Bokko stratège Tome 5

Le feu et les charges de cavalerie. Deux dangers permanents pour la cité assiégée qui mettent à mal les défenses érigées par Ke-ri. Utiliser le premier pour se débarrasser du second, telle est la stratégie de Ke-ri. Une fois de plus, il doit dans ce volume déjouer les tentatives audacieuses et vicieuses de ses ennemis. Mais au-delà des affrontements, Ke-ri se prend d'amitié pour la tribu des enfants de la cité. Le scénario brille par la complexité et l'ingéniosité des méthodes et stratégies militaires présentées, soutenues par le dessin semi-réaliste brillant de l'auteur confirmé Hideki Mori.