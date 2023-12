Un amant pour Noël ; Au jeu de la volupté ; Dans le secret des nuits

Un amant pour Noël, Kate Hoffmann Lorsque, après une route longue et épuisante, Alison est accueillie par Drew Philips, elle a le sentiment que le Ciel vient de la récompenser de tous ses efforts. Car cet homme, qui veille sur la vieille dame qu'elle est venue interviewer dans ce coin perdu du Tennessee, est l'homme le plus sexy de la terre... Au jeu de la volupté, Cara Summers Echanger sa vie avec sa soeur jumelle ? Jordan hésite à peine avant d'accepter et de s'envoler pour le Nouveau-Mexique : quitter son existence de citadine l'emplit d'excitation ! Une excitation qui touche à son comble lorsqu'elle découvre que sa soeur a oublié de mentionner Cash Landry, un véritable fantasme vivant avec lequel elle est censée passer les trois prochaines semaines... Dans le secret des nuits, Debbi Rawlins Mitch peine à reconnaître l'affolante beauté qui l'accueille à la grande fête des Manning. Comment Katie a-t-elle pu se transformer en un tel concentré de féminité ? Pour autant, elle reste la petite soeur de ses meilleurs amis, et il se promet de se tenir à distance. Hélas, quand, le soir-même, il la retrouve dans son lit, il comprend qu'il va avoir le plus grand mal à se comporter en gentleman. D'autant que, à la manière dont elle le regarde, il devine qu'elle n'attend pas du tout de lui qu'il se comporte comme tel... Romans réédités