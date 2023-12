Un Noël mémorable ; Attirée par son rival

Un Noël mémorable, Melissa Senate Atteinte d'une amnésie temporaire, Maddie ne se souvient de rien à propos de sa vie, pas même de son mari, Sawyer. Le désir a beau crépiter entre eux, elle découvre qu'avant son accident leur couple battait de l'aile à cause de leur désaccord sur le fait de fonder une famille. Alors, quand ils se retrouvent à s'occuper des fils du frère de Sawyer et qu'elle le voit s'attacher à eux, Maddie espère de tout son coeur qu'il changera d'avis... Attirée par son rival, Donna Hill Layne est furieuse : elle vient d'apprendre que Paul, son ex-petit ami, a obtenu le poste dont elle rêve depuis toujours, celui de présentateur d'une émission au sein d'une grande chaîne de télévision. Elle est encore plus furieuse quand elle constate que son attirance pour lui est toujours aussi forte et qu'elle n'a jamais réussi à l'oublier... Mais un avenir avec Paul signifie-t-il sacrifier son rêve d'avoir à la fois une carrière réussie et l'amour ?