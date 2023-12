A la table des amours célèbres

Quoi de mieux d'une invitation dîer, d'un repas romantique pour faire une déclaration d'amour ? Réinventer des recettes des lieux fréquentés par ces couples d'amants dans leur différents pays. Chacun d'eux représente un mythe et dans cet ouvrage, on recrée l'atmosphère de l'époque - en l'illustrant avec des tables dressées ou des banquets ou bien telle une tasse de café - dans un endroit qui leurs était cher. Adam et Eve Cléopâtre et Marc Antoine Tristant et Iseult Roméo et Juliette Louis XV et Mme de Pompadour Sartre et Simone de Beauvoir Auguste Rodin et Camille Claudel Napoléon et Joséphine Victor Hugo et Juliette Drouet Verlaine et Rimbaud Bonnie & Clyde Edouard VIII et Wally Simpson Marylin Monroe et John Kennedy2. 14. 0. 0