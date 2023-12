Le monde de Belmilor. Tome 4 : Solidaire, 1e édition

Après la découverte d'un complot de l'Empire Brun visant à disqualifier les races de petite taille et à créer un repère de mercenaires au sein du Haut-Royaume de Lear, Eschylle et ses compagnons, aidés par l'ambassadeur de l'Empire Démagocratique, apprennent l'existence du Pays Perdu. Pour battre l'Empire Brun et contrer son désir d'invasion, il leur faut découvrir l'étendue de ses forces militaires. A sa frontière, la ville d'Adossé-en-mont recèle de nombreux mystères. Leur guide, Leda Xaran, pourra-t-elle les aider à en apprendre davantage ? Sauront-ils se montrer solidaires pour triompher de l'ennemi du Haut-Royaume ? Une nouvelle menace pourrait-elle mettre en péril leur mission ? Comédien, metteur en scène, auteur dramatique, passionné de Victor Hugo, de Robert Desnos, de poésie et de jeu, Pierre-François Kettler met depuis toujours ses écrits au service de l'humain, dénonçant notamment le Code Noir ou le génocide rwandais. Depuis 2015, il harmonise sa chair et ses rêves en les écrivant.