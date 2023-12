Garlag et la septième magie. Tome 2

Une année s'est écoulée depuis les dernières aventures de Garlag. La colère et les regrets le consument. Un jour, tandis qu'il essaie de maîtriser la Magie de Feu dans la Citadelle de Cristal, son ancienne tribu Orc attaque férocement les Elfes. Durant la bataille, Garlag découvre une solution qui lui permettrait de réparer ses fautes passées : une Magie noire, sombre, interdite. Une nouvelle quête commence, mettant en péril son âme. Jusqu'où ira Garlag pour maîtriser cette septième Magie ? "De la magie, des défis, des combats mais aussi des moments de sincérité et de beaux moments de complicité. Un très bon tome 2, plus mature, plus sombre". Melli, chroniqueuse littéraire. "J'aime toujours autant cette écriture, ponctuée de petites références et jeux de mots. Une excellente suite". Grégory Holtzmann, auteur de P-H