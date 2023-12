Carter Tome 1 : Piège

La vie ne tient qu'à un fil. C'est ce qu'Emma découvre en ouvrant la porte de son appartement ce soir-là. Sa coloc est en train de se faire violer par son petit ami, le fils d'un big boss de la mafia. Pour sauver son amie, Emma commet l'irréparable et le tue. Maintenant, elle a une cible accrochée dans le dos, ils vont vouloir sa tête. Une seule issue : Carter Reed. C'est un tueur de sang-froid, le bras armé d'une famille mafieuse rivale, mais aussi le meilleur ami de son frère. Elle le connait depuis toujours, et ils partagent un secret. Un secret qui remonte à l'enfance. Désormais, ils en partagent un autre. Un qui pourrait leur coûter la vie à tous les deux. S'il échoue à la protéger, elle mourra. Si elle est tuée, il en mourra. Pour survivre, elle va devoir accepter qui il est. Pour la sauver, il est prêt à tout. Passion, secrets, complots et rebondissements ! Que la traque commence !