La puissance du désir ; Pour le bonheur d’Eva

La puissance du désir, Yvonne Lindsay Lorsque Nolan Dane entre dans sa boutique d'antiquités, Raina sent son coeur s'emballer. Il est sans conteste l'homme le plus séduisant qu'elle ait jamais rencontré ! Mais aussi le plus énigmatique... Qu'est-il venu faire à Royal, cette petite ville perdue au beau milieu du Texas ? Malgré son trouble, Raina hésite : se risquera-t-elle à tomber dans les bras d'un mystérieux inconnu ? Pour le bonheur d'Eva, Andrea Laurence Quand Claire apprend que Luca Moretti est le père biologique de sa petite Eva - à la suite d'une erreur du laboratoire où elle a subi une FIV -, elle est totalement abasourdie. Très vite sa stupéfaction se transforme en colère face aux exigences du milliardaire : comment cet homme froid et arrogant ose-t-il vouloir régenter sa vie ? S'il pense que sa richesse lui donne des droits sur elle et sa petite Eva, il se trompe lourdement ! Romans réédités