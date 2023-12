Valentina Intégrale 3 : 1968-1971

Guido Crepax reste un maitre absolu pour nombre de créateurs actuels. Inventeur de l'érotisme cérébral en BD, ses personnages féminins ont une élégance rare et, parmi elles, Valentina occupe une place centrale. La collection présente, en première mondiale les récits de Valentina en couleurs et en suivant l'ordre chronologique de création. Un réel "+" qui permettra, enfin, au public de saisir toutes les richesses d'un univers et d'un personnage hors du commun ! Chaque volume sera accompagné d'un dossier mêlant informations capitales et une iconographie riche en inédits. Ce troisième volume inclut "Baba Yaga" , "Qui a peur de Baba Yaga" , "Barbe-Bleue" , "Annette" et "Le Petit Roi" .